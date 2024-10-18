Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık
Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef'te haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. MasterChef yarışmacısı Nigar'ın hayat hikayesini anlattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.
17 Ekim 2024 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılardan et ve sebze ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi.