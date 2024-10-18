Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef'te haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. MasterChef yarışmacısı Nigar'ın hayat hikayesini anlattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.

17 Ekim 2024 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılardan et ve sebze ile yaratıcı tabaklar yapmaları istendi.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 2

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Dokunulmazlık oyunu için Mavi ve Kırmızı Takım düellolarda karşı karşıya geldi. Muratcan'ın kaptanı olduğu Kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Mavi Takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 3

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı alan isim Hakan oldu. Hakan eleme potasına Nigar'ı gönderdi ve Nigar, 3. eleme adayı oldu.

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi Takım kendi arasında oylama yaptı. Oylamada Akın ve Kaan eşit oy aldı ve potaya gidecek yarışmacıyı kaptan Semih belirledi. Semih kararını Akın'dan yana kullandı.

16 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümde dokunulmazlığı alan Şirin, eleme potasına Onur'u gönderdi. Onur, haftanın ilk eleme adayı oldu. Diğer aday ise Eda oldu.

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 4

NİGAR HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Yarışma esnasında Nigar Akyıldız, Danilo şef ile dertleşti. Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi.

Nigar, "Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların." dedi.

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 5

"ANNEMLE 10 SENEDİR KONUŞMUYORUM"

Nigar sözlerine şöyle devam etti:

"Adapte olamıyorum hiçbir şeye. İnanın bana kardeşim bir kelime söyledi diye 10 senedir kardeşimi görmüyordum. İlk defa bu program sayesinde barıştım kardeşimle. Ben annemle 10 senedir konuşmuyorum. Zor şeyler yani benim için bunlar. Ben kavga edemiyorum. Onlar kavga ettiğinde ben yanlarına gidemiyorum. Böyle bir psikolojik sorunum var."

Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık - 6

"SOKAKLARDA YATARDIK"

Gözyaşlarını tutamayan Nigar, "Benim babam alkolik bir adamdı. Bizi çok döverdi. Kavga bende çok korkunç bir şey içimde. Gerçekten bunu yenemiyorum. Çünkü çok zor büyüdük şefim. Benim babam 46 yaşında alkolden öldü. Bizi öyle döverdi ki anlatmam, sokaklarda yatardık. Bir şey olunca ben saklanma ihtiyacı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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