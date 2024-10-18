Masterchef Nigar hayat hikayesini anlattı: Sokaklarda yatardık

NİGAR HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Yarışma esnasında Nigar Akyıldız, Danilo şef ile dertleşti. Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi.

Nigar, "Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların." dedi.