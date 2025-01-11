MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor

MasterChef 2024 mücadelesi 11 Ocak Cumartesi akşamı sona eriyor. İlk finalistin Onur, ikinci finalistin Kerem olduğu MasterChef finali, bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Kıyasıya geçen rekabet sonrası MasterChef'in birincisi belli olacak. Peki MasterChef şampiyonu kim olacak?

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final günü geldi çattı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 2

FİNALİSTLER ONUR VE KEREM

Zorlu ve uzun bir maratonun ardından MasterChef'te Eda, Semih, Onur ve Kerem son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Onur ve Kerem oldu.

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 3

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK

MasterChef şampiyonu 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 4

Aylar süren rekabette sona kalan iki yarışmacı Onur ve Kerem, son kez tezgah başına geçecek.

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 5

Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef 2024 şampiyonu olacak.

MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 6

"ONUR'LA BUNU ÇOK KONUŞTUK"

Öte yandan Onur'un ardından MasterChef'te ikinci finalist olan Kerem, duygularını  "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaşmıştı.

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