MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor

"ONUR'LA BUNU ÇOK KONUŞTUK"

Öte yandan Onur'un ardından MasterChef'te ikinci finalist olan Kerem, duygularını "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaşmıştı.