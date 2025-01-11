MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor
MasterChef 2024 mücadelesi 11 Ocak Cumartesi akşamı sona eriyor. İlk finalistin Onur, ikinci finalistin Kerem olduğu MasterChef finali, bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Kıyasıya geçen rekabet sonrası MasterChef'in birincisi belli olacak. Peki MasterChef şampiyonu kim olacak?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final günü geldi çattı.