MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor

MasterChef 2024-2025 mücadelesi bu akşam sona eriyor. İlk finalistin Onur, ikinci finalistin Kerem olduğu MasterChef finali, bu akşam canlı yayınla ekrana geliyor. Kıyasıya geçen rekabet sonrası MasterChef'in birincisi belli olacak. Peki MasterChef şampiyonu kim olacak?

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024-2025'te büyük final günü geldi çattı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 2

FİNALİSTLER ONUR VE KEREM

Zorlu ve uzun bir maratonun ardından MasterChef'te Eda, Semih, Onur ve Kerem son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Onur ve Kerem oldu.

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 3

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR

Masterchef final canlı yayını başladı. Somer Sivrioğlu, “Her canlı yayında olduğu için çok heyecanlıyız. Özel konuklarımız var, eski yarışmacılarımız var. Bu gecenin aslında iki yıldızı var” dedi. 

Kerem, duygularını “Şu andaki hislerimi anlatmaya kelimeler yetmez. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Hazırlıklarımızı yaptık" sözleriyle ifade etti.

Genelde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Onur, "Bu kadar kişiyi bir arada görünce gerçekten çok heyecanlandım. Kalbim yerinden çıkacak gibi şu an. Tek hayalim vardı, ailemi final gününde buraya getirmek istiyordum. Bunu da başardım." diye konuştu. 

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 4

Onur ve Kerem ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı. 

Kerem’in Türk mutfağı menüsü: 

Meyhaneli lahana sarma

Sucuklu dana kaburga

Ballı yoğurtlu parfe

Onur’un Türk mutfağı menüsündeki tabaklarının adları ise şöyle: 

Antalya

Erzurum

Denizli

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 5

İlk turun sonunda Onur 22,5 puan alırken; Kerem 17,5 puan topladı. 

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 6

Onur ve Kerem, ikinci turda uluslararası mutfağa geçti. Burada da yarışmacılara 90 dakika süre verildi.

Onur:

Asya Usulü İçli Köfte

Bıldırcın

Medovik

Kerem:

Kaz Ciğeri

Bonfile

Poşe Armut

İkinci turun sonunda Onur 45, Kerem 41 puana ulaştı. 

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 7

"ONUR'LA BUNU ÇOK KONUŞTUK"

Onur'un ardından MasterChef'te ikinci finalist olan Kerem, duygularını  "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaşmıştı.

MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 8
MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 9
MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 10
MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor - 11
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