MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor
MasterChef 2024-2025 mücadelesi bu akşam sona eriyor. İlk finalistin Onur, ikinci finalistin Kerem olduğu MasterChef finali, bu akşam canlı yayınla ekrana geliyor. Kıyasıya geçen rekabet sonrası MasterChef'in birincisi belli olacak. Peki MasterChef şampiyonu kim olacak?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024-2025'te büyük final günü geldi çattı.