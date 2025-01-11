MasterChef şampiyonu kim oldu? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR

Masterchef final canlı yayını başladı. Somer Sivrioğlu, “Her canlı yayında olduğu için çok heyecanlıyız. Özel konuklarımız var, eski yarışmacılarımız var. Bu gecenin aslında iki yıldızı var” dedi.

Kerem, duygularını “Şu andaki hislerimi anlatmaya kelimeler yetmez. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Hazırlıklarımızı yaptık" sözleriyle ifade etti.

Genelde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Onur, "Bu kadar kişiyi bir arada görünce gerçekten çok heyecanlandım. Kalbim yerinden çıkacak gibi şu an. Tek hayalim vardı, ailemi final gününde buraya getirmek istiyordum. Bunu da başardım." diye konuştu.