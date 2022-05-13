MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor

Haberler | 13.05.2022 - 13:39

MasterChef Türkiye yarışmasında yeni sezonunda jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edildi.

MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor - 1

Üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile devam eden MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda bir ismin kadrodan ayrılacağı öne sürüldü.

MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor - 2

İddiaya göre Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda MasterChef jürisinde yer almayacak.

MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor - 3

Yalçınkaya yerine ise gelmesi beklenen isimler arasında Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen var.

MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor - 4

En güçlü aday olan Türkmen, MasterChef 2022 sezonunda jüri koltuğunda oturmaya sıcak bakıyor.

MasterChef Türkiye'de jüri değişiyor - 5

Geçtiğimiz sezon Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığı iddia edilmişve bu olayın Yalçınkaya ile Ilıcalı arasında krize neden olduğu ileri sürülmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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