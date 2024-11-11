MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin"
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 10 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede Nigar, Kaan, Eda ve Semih bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor. Peki, dün gece MasterChef'te kim veda etti?
Kaan, Eda, Semih ve Nigar'ın olduğu potada olduğu MasterChef'te 10 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.