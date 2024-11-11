MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin"

Nigar "Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan bir şey öğrenebiliyormuş. Gerçekten burada psikolojiyi yöneten kalıyor. Çok zor bir şey" diyerek yarışmaya devam etti.