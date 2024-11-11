MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin"

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 10 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede Nigar, Kaan, Eda ve Semih bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin" - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor. Peki, dün gece MasterChef'te kim veda etti?

Kaan, Eda, Semih ve Nigar'ın olduğu potada olduğu MasterChef'te 10 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin" - 2

TABAĞINDA KASNAK UNUTTU

Eleme oyununun ilk turundan yarışmacılardan kuru domates ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

Tabağında kasnak unutan Nigar, ilk turu 0 puanla tamamladı.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin" - 3

İkinci etapta ise yarışmacılar "Sonsuzluk" adındaki yemeği yaptı.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin" - 4

KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayı Nigar oldu.

Mehmet Şef, "Biraz burayı istemediğini, asılmadığını düşünüyorum" dedi.

Somer Şef ise "Yolun buraya kadarmış, hayat herkese istediğini verir. Sen bu işin burada bitmesini istedin ve burada bitti. Geri kalan hayatında yolun açık olsun. Umarım pişman olmazsın" ifadelerini kullandı.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu! "Bu işin burada bitmesini istedin" - 5

Nigar "Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan bir şey öğrenebiliyormuş. Gerçekten burada psikolojiyi yöneten kalıyor. Çok zor bir şey" diyerek yarışmaya devam etti.

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