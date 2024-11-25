MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 24 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Kaan, Eda,Semih ve Muratcan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 2

Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 3

İLK TURUN PUAN DURUMU

Safranla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti. İlk turun sonunda üç şeften; Muratcan toplamda 22, Eda 21, Kaan 21 ve Semih 18,5 puan aldı.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 4

İkinci turda  Eda, Kaan, Semih ve Muratcan, Danilo şef imzalı "Magnifico" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 5

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Gece sonunda toplamda 41 puan alan Semih birinci oldu. 38,5 puan alan Eda ise ikinci
oldu. Kaan da 38 puan alarak arkadaşlarının yanına gitti.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 6

İlk turda birinci olmasına rağmen; toplamda 36 puan alan Muratcan, veda eden isim oldu.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 7

SEMİH'İN DUYGUSAL ANLARI

Muratcan elendiği için gözyaşlarını tutamayan Semih, onunla çok iyi dost olduğunu ve aylardır aynı odayı paylaştıkları için duygulandığını söyledi.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 8

"İYİ YETİŞMİŞ BİR GENÇSİN"

Mehmet Şef, “MasterChef’te şöyle bir durum var: iyi yemek yapmak, psikolojiyi iyi tutmak ve zaman geçtikçe mental yorgunluğu atlatabilmek... Hem okumuşsun hem usta-çırak ilişkisinde iyi yetişmiş bir gençsin. Bu yarışmada kendini ispatlamış oldun. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” dedi.

Danilo Şef ise Muratcan’a çok yetenekli, çok vizyoner olduğunu ancak aynı anda çok şey düşünmesinin kendisi için sıkıntı yarattığını söyledi.

Somer Şef de Muratcan’a meslek hayatında daha çok yolu olduğunu ve yarışmadan elense de büyük MasterChef ailesi içinde olduğunu belirtti.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 9

HAYALİNİ AÇIKLADI

Askere gidip geleceğini sonrasında ise bir işletme açma hayali olduğunu söyleyen Muratcan “Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Kırdığım, üzdüğüm biri olduysa affola. Buraya kadarmış” diye veda etti.

MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış - 10

MURATCAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından veda mesajı da paylaşan Muratcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük yolcuğumun sonuna geldim, bana buranın kattığı sayısız reçete, anı, ve büyük bir aileyle birlikte 4.5 kilo oldu. Günün sonunda belki yoluma burada devam edemiyorum ama kalbimin bir parçası hep burada, bu tezgahlarda, bu anılarda kalacak. Önce bir vatani görev sonrasında yapılması gereken hayaller. Unutmayın, bir hayal bitiyorsa bir yenisi başlıyordur, Hoşça kalın."

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