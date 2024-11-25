MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Buraya kadarmış

"İYİ YETİŞMİŞ BİR GENÇSİN"

Mehmet Şef, “MasterChef’te şöyle bir durum var: iyi yemek yapmak, psikolojiyi iyi tutmak ve zaman geçtikçe mental yorgunluğu atlatabilmek... Hem okumuşsun hem usta-çırak ilişkisinde iyi yetişmiş bir gençsin. Bu yarışmada kendini ispatlamış oldun. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” dedi.



Danilo Şef ise Muratcan’a çok yetenekli, çok vizyoner olduğunu ancak aynı anda çok şey düşünmesinin kendisi için sıkıntı yarattığını söyledi.



Somer Şef de Muratcan’a meslek hayatında daha çok yolu olduğunu ve yarışmadan elense de büyük MasterChef ailesi içinde olduğunu belirtti.