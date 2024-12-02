MasterChef'e veda eden isim belli oldu: "Güzel günler geçirdik, güzel adamlarsınız"

MasterChef' 10'uncu olarak veda eden Kaan "5-6 aydır buradayız, ne güzel eğlendik, ne güzel yedik, içtik. Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel günler geçirdik. Güzel adamlarsınız. Hepimizin yolun açık olsun" diyerek MasterChef'e veda etti.

Kısa sürede çok tecrübe kazandığını belirten Kaan "İyi ki gelmişim, iyi ki MasterChef'e katılmışım" ifadelerini kullandı.