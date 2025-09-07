MasterChef'te beklenmedik veda: İlk eleme potası sonu oldu

"ÇOK ERKEN BİR VEDA OLDU"

Ardından Sercan’a dönen Mehmet Şef, “Buraya hazırlanarak geldiğin belliydi. Güzel bir mücadele örneği gösterdin. Bu yemeğin olmaması senden hiçbir şey götürmez, kendini hiç bozma” dedi.

Danilo Şef, “Eleme potasına ilk defa gitmek çok tehlikeli. Sen bunu çok rahat bir şekilde yapabilecek olmana rağmen bugünkü stres seni dördüncü yaptı. Çok yeteneklisin, enerjin çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Sercan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ablam başvuru yaptığında nasiptir dedim. Bütün turları geçip buraya kadar geldim. Keşke finale kadar gidebilseydim ama nasip bu kadarmış. Önce ailem sonra kendim için buradaydım. Umarım onların istediği gibi bir insan ve şef olabilirim. Size ve adaletinize minnettarım. MasterChef bitti ama meslek hayatım bitmedi. Burada öğrendiklerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Çok erken bir veda oldu. Her şey çok güzel gidiyordu ama bugün olmadı.”