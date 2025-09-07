MasterChef'te beklenmedik veda: İlk eleme potası sonu oldu

MasterChef’in 6 Eylül Cumartesi akşamki eleme gecesinde büyük bir sürpriz yaşandı. İlk kez potaya giren yarışmacının vedası herkesi şaşırttı.

MasterChef Türkiye'de heyecan giderek katlanıyor. MasterChef son bölümde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrası potaya giden isimler belli oldu.

MasterChef'in 6 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

İLK TURUN BAŞARILI İSİMLERİ

Sercan, Mert, Nisa, Çağlar, Özkan, Çağatay, Ayten pomelo ile yaratıcı tabaklar hazırladı.

İlk turun sonunda eleme potasından çıkmaya başaran isimler; Çağatay, Ayten ve Mert oldu.

İKİNCİ TURUN YEMEĞİ: RICCIOLA

Nisa, Özkan,Sercan ve Çağlar'ın kaldığı ikinci turun yemeği ise Danilo Şef'in imza tabaklarından "Ricciola" oldu.

Canla başla mücadele eden yarışmacılar tabaklarını hazırladı. Şeflerin tadımı sonrası son ikiye Çağlar ve Sercan kaldı.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Veda eden isim Sercan oldu. Çağlar gözyaşlarıyla arkadaşına sarıldı.

Mehmet Şef, Çağlar’a “Deyim yerindeyse bir hafta daha paçayı kurtardın” derken, Somer Şef de “Çok enteresan bir direniş hikayesi yazıyorsun” diyerek takdir etti.

"BURADA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Gözyaşlarını tutamayan Çağlar, “Şefim mücadelem kızım için, ben her zorlukta kızımı hatırlıyorum. Her şeye olumlu bakmaya çalışıyorum. Ben burada olmayı çok istiyorum. Bir şekilde geliyorum buraya, direnmeyi seviyorum. Sercan’ın karşıma çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama umutlarım yeşermeye devam ediyor, küllerimden doğuyorum. Hatalarımdan ders çıkarıyorum” dedi.

"ÇOK ERKEN BİR VEDA OLDU"

Ardından Sercan’a dönen Mehmet Şef, “Buraya hazırlanarak geldiğin belliydi. Güzel bir mücadele örneği gösterdin. Bu yemeğin olmaması senden hiçbir şey götürmez, kendini hiç bozma” dedi.

Danilo Şef, “Eleme potasına ilk defa gitmek çok tehlikeli. Sen bunu çok rahat bir şekilde yapabilecek olmana rağmen bugünkü stres seni dördüncü yaptı. Çok yeteneklisin, enerjin çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Sercan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ablam başvuru yaptığında nasiptir dedim. Bütün turları geçip buraya kadar geldim. Keşke finale kadar gidebilseydim ama nasip bu kadarmış. Önce ailem sonra kendim için buradaydım. Umarım onların istediği gibi bir insan ve şef olabilirim. Size ve adaletinize minnettarım. MasterChef bitti ama meslek hayatım bitmedi. Burada öğrendiklerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Çok erken bir veda oldu. Her şey çok güzel gidiyordu ama bugün olmadı.”

