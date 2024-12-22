MasterChef'te ceket yarışına veda eden isim belli oldu: Bu işi aşkla yaptım ama olmadı

"MASTERCHEF'TEN 7. OLARAK AYRILIYORSUN"

Mehmet Şef, Şirin’e; “Sen de beni etkileyen şey şu, insanın hedefine ulaşabilmek için 2 yılını vermesi çok önemli bir şey. Sen iyi kalpli birisin” dedi



Danilo Zanna ise “Senin geleceğin çok parlak olacak. Çalışmaya devam et. İyi ki geldin, çok güzel yarıştın” dedi.



Somer Şef ise “Çok iyi yarıştın ama bu hafta iyi bir haftan değildi. İmzanı atmak için eline fırsat geçti ama olmadı. Çok da üzelecek bir şey yok iki senedir çalıştığın MasterChef’ten 7. olarak ayrılıyorsun. Artık kocaman bir ailen var. İyi ki buradan bir Şirin geçti” ifadelerini kullandı.