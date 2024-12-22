MasterChef'te ceket yarışına veda eden isim belli oldu: Bu işi aşkla yaptım ama olmadı
MasterChef'te büyük finale sayılı günler kaldı. Hafta boyu ceket yarışına adını yazdırabilmek için mücadele eden yarışmacılardan Onur ve Şirin son ikiye kaldı. Esra Tokelli'nin konuk olduğu gecede MasterChef 2024'te 7. olarak veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef'te heyecan giderek artıyor.