MasterChef'te dördüncü ceketi hangi yarışmacı kazandı?
MasterChef'te ilk 6'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından stüdyoda ceket yarışları başladı. 25 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen yeni bölümde dördüncü ceketin sahibi belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.
İLK 6'YA KALAN İSİMLER
İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.