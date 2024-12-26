MasterChef'te dördüncü ceketi hangi yarışmacı kazandı?

Semih "Arkadaşım için mutluyum, kendi performansım hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Kabul edilebilir bir performans değildi. Kusura bakmayın böyle bir tabak getirmek istemezdim" dedi.

Beyza ise "Çok istedim, ilk defa beyaz ceket giyiyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.