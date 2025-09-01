MasterChef'te duygulandıran veda: Somer Şef'ten büyük teklif

Masterchef'te dördüncü haftanın sonunda bir isim daha hayallerine veda etti. Gece sonu elenen yarışmacıya Somer Şef'ten şaşırtan bir teklif geldi.

MasterChef Türkiye'de heyecan giderek artıyor. MasterChef son bölümde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrası potaya giden isimler belli oldu.

MasterChef'in 31 Ağustos akşamı yayınlanana bölümünde eleme potasındaki 7 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Şefler ilk turda potadaki Sümeyye, İrem, Gizem, Hilal, Mert, Çağlar ve Cansu'dan kuşkonmaz ile yaratıcı bir tabak hazırlamasını istedi.

İLK TURUN BAŞARILI İSİMLERİ

Jüri üyelerinin tadımı sonrası ilk turun sonunda eleme potasından çıkmaya başaran isimler; Gizem, İrem ve Sümeyye oldu.

İKİNCİ TURUN YEMEĞİ: ÖRDEK PASTİLLA

Mert, Çağlar, Cansu ve Hilal'in kaldığı ikinci turun yemeği ise Somer Şef'in imza tabaklarından "Ördek Pastilla" oldu.

Canla başla mücadele eden yarışmacılar tabaklarını hazırladı. Şeflerin tadımı sonrası son ikiye Çağlar ve Hilal kaldı.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef son bölümde hayallerine veda eden isim Hilal oldu. Duygulanan ve gözyaşlarına boğulan Hilal, açıklamasıyla dikkat çekti.

"KENDİMİ GÖSTEREMEDİM"

"Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu" diyen Hilal, "Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamın vefatından sonra hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİĞİN TEKLİF GELDİ"

Somer Şef de MasterChef'tn elenen Hilal'e bit teklifte bulundu.

Somer Sivrioğlu, "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" dedi.

Bu teklife çok sevinen Hilal ise seve seve kabul edeceğini belirtti.

