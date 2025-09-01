MasterChef'te duygulandıran veda: Somer Şef'ten büyük teklif

"BEKLEDİĞİN TEKLİF GELDİ"

Somer Şef de MasterChef'tn elenen Hilal'e bit teklifte bulundu.

Somer Sivrioğlu, "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" dedi.

Bu teklife çok sevinen Hilal ise seve seve kabul edeceğini belirtti.