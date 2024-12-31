MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu

MasterChef'te final heyecanı başladı. 30 Aralık Pazartesi akşamı Beyza ve Kerem, son yarı finalist olmak için mücadele etti. Ana yemek turunda bir yarışmacı kaşık alırken; gece sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte dün akşam MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 2

TEMA: ÜLKELER

30 Aralık Pazartesi akşamı son yarı finalist olmak için Kerem ve Beyza ter döktü. Yarışmacılar, "Ülkeler" temasıyla bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 3

Beyza ilk turda 19 puan aldı, Kerem ise 21 puan aldı.

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 4

Ana yemek turu için tezgahları başında ter döken yarışmacılardan  Beyza 20,5 puan alırken; Kerem ise 26 puan aldı.

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 5

KAŞIK SONRASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ana yemeğiyle kaşık alan Kerem, gözyaşlarını tutamadı. Kerem, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Yorgunluk mudur, stres midir? Bilmiyorum ama bu sabah buraya çok iyi gelmedim ama ‘yapacağım’ dedim. O kaşığı alınca da yaşadıklarımın gözümün önünden geçti.”

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 6

Tatlı etabında da Kerem, ABD'den bir lezzeti yorumlarken; Beyza da Fransa'dan bir tatlıyı kendi lezzetleriyle hazırladı.

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 7

İŞTE SON YARI FİNALİST

Beyza tatlı etabında 21,5 puan aldı ve geceyi 61 puanla bitirdi. Kerem ise 15 puan aldı.

Geceyi 62 puanla noktalayan Kerem, MasterChef'te ilk 4'e kalan son isim oldu.

MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu - 8

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef hayallerine veda eden ve elenen isim ise Beyza oldu.

Şefler, Beyza'ya bu seviyeye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu söylerken Beyza da "Bu eğitimi hiçbir yerde alamazdım" dedi.

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