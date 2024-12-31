MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu
MasterChef'te final heyecanı başladı. 30 Aralık Pazartesi akşamı Beyza ve Kerem, son yarı finalist olmak için mücadele etti. Ana yemek turunda bir yarışmacı kaşık alırken; gece sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte dün akşam MasterChef'te yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.