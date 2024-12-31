MasterChef'te duygusal anlar: İlk 4'e kalan son isim belli oldu

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef hayallerine veda eden ve elenen isim ise Beyza oldu.

Şefler, Beyza'ya bu seviyeye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu söylerken Beyza da "Bu eğitimi hiçbir yerde alamazdım" dedi.