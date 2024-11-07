MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı!

MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlık için mücadele verdi. Yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 1

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Mavi takım kaptanı Şirin, Kırmızı takım kaptanı ise Semih olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı ise Nigar olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 2

Yarışmacılardan "Ben Saksı Değilim" adlı yemeği yapmaları istendi.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 3

NİGAR'IN FIRINI AÇIK KALDI

Belirli süre içerisinde yapılan yemekleri yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Nigar, fırını açık bıraktı.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 4

Mehmet Şef "Yapacak bir şey yok zamanında kapatacaktın" diyerek Nigar'ın fırını kapatmasına izin vermedi.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 5

Nigar'ın tartı, fırının kapısı açık bir şekilde pişti.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 6

HANİ TAKIM KAZANDI?

Mücadelenin sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı.

Kırmızı Takım'daki yarışmacılar ise eleme potası mücadelesi verdi.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı! - 7

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım oyuncuları bireysel dokunulmaz için yarıştı. Şefler, yarışmacılardan zerde ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kazanan isim Kerem oldu.

Yapılan oylamada Semih ve Kaan 5'er oy aldı. Eşit oy çıkması nedeniyle Kaptan olan Semih'ten tercih yapması istendi.

Kaptan Semih ikinci eleme adayı olarak Kaan'ı seçti.

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