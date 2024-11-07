MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı!
MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlık için mücadele verdi. Yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
Mavi takım kaptanı Şirin, Kırmızı takım kaptanı ise Semih olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı ise Nigar olmuştu.