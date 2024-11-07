MasterChef'te eleme adayı belli oldu: Fırını açık bırakmak zorunda kaldı!

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım oyuncuları bireysel dokunulmaz için yarıştı. Şefler, yarışmacılardan zerde ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kazanan isim Kerem oldu.

Yapılan oylamada Semih ve Kaan 5'er oy aldı. Eşit oy çıkması nedeniyle Kaptan olan Semih'ten tercih yapması istendi.

Kaptan Semih ikinci eleme adayı olarak Kaan'ı seçti.