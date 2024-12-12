MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu
MasterChef'te büyük finale yaklaştıkça heyecan katlanıyor. 11 Aralık akşamı haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Şefler, ikinci etapta yarışmacıların bıçak kullanmasına izin vermedi. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
Kerem, Mavi takım kaptanı Semih ise Kırmızı takım kaptanı olmuştu.