MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu

MasterChef'te büyük finale yaklaştıkça heyecan katlanıyor. 11 Aralık akşamı haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Şefler, ikinci etapta yarışmacıların bıçak kullanmasına izin vermedi. İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Kerem, Mavi takım kaptanı Semih ise Kırmızı takım kaptanı olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu - 2

11 Aralık Çarşamba akşamı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan Portekiz Mutfağı'ndan yemekler yapmaları istendi.

Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı kim kazandı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu ve eleme adayı kim seçildi?

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu - 3

Oyunu Mavi takım kazandı.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu - 4

BIÇAK KULLANMALARI YASAK

Kırmızı takım oyuncuları dokunulmazlık için yeniden mücadele etti. Tatlı patates ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi ama yarışmacıların bıçak kullanmasına izin verilmedi.

Mehmet Şef, Şirin'in cebinde bıçak buldu.

Şirin "Yeminle kullanmadım, başta almıştım" dedi.

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu - 5

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Beyza oldu.

Potaya giden ikinci aday Şirin oldu. Eleme potasına giden ilk yarışmacı Erim olmuştu.

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