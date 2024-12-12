MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Mehmet Şef bir suç aleti daha buldu

11 Aralık Çarşamba akşamı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan Portekiz Mutfağı'ndan yemekler yapmaları istendi.

Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci dokunulmazlığı kim kazandı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu ve eleme adayı kim seçildi?