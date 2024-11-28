MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Potaya giden ikinci ismin belli olduğu gecede; Emre'nin yaşadığı talihsiz kaza hem şefleri hem arkadaşlarını korkuttu. Peki haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan giderek artıyor.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 2

27 Kasım Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye'de haftanın 2. eleme adayı belli oldu.

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 3

50 DAKİKADA İKİ TABAK HAZIRLADILAR

Beyza'nın kaptan olduğu mavi takım ile Şirin'in kurduğu kırmızı takım; haftanın ikinci takım oyununda şeflerin verdiği malzemeleri kullanarak 50 dakika içinde bir tatlı bir tuzlu olmak üzere 2 tabak hazırladı.

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 4

EMRE KORKUTTU

Oyun sırasında mavi takım yarışmacılarından Emre, ıslak zeminde birden kaydı ve kolunu çarparak kendisini bir anda yerde buldu. Şefler ve yarışmacılar korku içerisinde yerde yatan Emre'ye yardıma koştu. Emre'nin kolunda ufak sıyrıklar olduğunu görünce herkes rahatladı.

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 5

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Oyun sonunda kazanan mavi takım oldu. Genel skoru 2-1 yapan mavi takım, haftayı kazanmayı da garantiledi.

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 6

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları, şef takibinde Somer Şef'in yaptığı tabağa en yakın yemeği hazırlamaya çalıştı.

MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu - 7

POTAYA GİDEN İSİM BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı alan kişi Erim oldu. Yapılan oylama sonucu Eda ve Şirin 4'er oy aldı. Kaptan Şirin, eleme potasına kendini yolladı.

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