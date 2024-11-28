MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu
Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Potaya giden ikinci ismin belli olduğu gecede; Emre'nin yaşadığı talihsiz kaza hem şefleri hem arkadaşlarını korkuttu. Peki haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan giderek artıyor.