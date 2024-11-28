MasterChef'te eleme potasına giden ikinci isim belli oldu: Emre'nin düşüşü korkuttu

50 DAKİKADA İKİ TABAK HAZIRLADILAR

Beyza'nın kaptan olduğu mavi takım ile Şirin'in kurduğu kırmızı takım; haftanın ikinci takım oyununda şeflerin verdiği malzemeleri kullanarak 50 dakika içinde bir tatlı bir tuzlu olmak üzere 2 tabak hazırladı.