MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı!

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 27 Ekim Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk kez bir yarışmacıya kaşık atıldı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? Sezonun ilk kaşığını kim aldı? İşte son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 2

ELEME ADAYLARI

27 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde haftanın eleme adayları yarıştı. MasterChef Türkiye'de 12. haftada yarışmaya veda eden isim Nevzat olmuştu.

Hakan, Ezgi, Alper, Nigar, Kerem, Semih ve Erim'in eleme potasında yer aldığı gecede yarışmacılardan nar ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 3

KİM KAŞIK ALDI?

Danilo Şef "Bir tabak var şefim, kusursuz gerçekten efsane. Acaba o zaman, bu zaman mı?" dedi.

Mehmet şef de "Bence de hak eden bir tabak var" dedi.

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 4

Mahmet şef, sezonun ilk kaşığını Ezgi'nin aldığını açıkladı. Yalçınkaya "Yaklaşık 2 yıl sonra kaşık atmaya karar verdim çünkü gerçekten etkilendiğimiz bir tabak" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 5

"Görsel büyüledi" diyen Mehmet şef, tabaktan övgü dolu sözlerle bahsetti.

MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı! - 6

KİM ELENDİ?

Alper, Hakan, Semih ve Kerem ikinci turda yeniden yarıştı.

Yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

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