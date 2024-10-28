MasterChef'te haftanın elenen ismi belli oldu: 2 yıl sonra ilk kez kaşık atıldı!
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 27 Ekim Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk kez bir yarışmacıya kaşık atıldı. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? Sezonun ilk kaşığını kim aldı? İşte son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.