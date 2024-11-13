MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Haftanın ilk eleme adayı Ezgi oldu.

Ezgi, "Sonuçta takım oyununda bir yemek üstlendim ve yanlış bildiğim bir şey yüzünden buradayım. En azından doğrusunu öğrendim şu an. Potadayım. Alıştık, alışacağız. Daha çok göreceğiz buraları" dedi.