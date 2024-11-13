MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 12 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.
MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası 11 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlar belli oldu.

Semih kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti. Takımlarını kuran ikili, ardından kaptanlık düellosu için tezgah başına geçti.

Kaptanlık düellosunda birbirinden farklı soruları bilmeye çalışan Semih ve Erim'den kazanan Semih oldu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 2

HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Şefler dün akşam yarışmacılardan Hint Mutfağı'ndan yemekler yapmalarını istedi.

Oyunu Kırmızı takım kazandı.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 3

Mavi takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 4

Kerem dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu - 5

Haftanın ilk eleme adayı Ezgi oldu.

Ezgi, "Sonuçta takım oyununda bir yemek üstlendim ve yanlış bildiğim bir şey yüzünden buradayım. En azından doğrusunu öğrendim şu an. Potadayım. Alıştık, alışacağız. Daha çok göreceğiz buraları" dedi.

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