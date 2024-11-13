MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye’de heyecan katlanmaya devam ediyor. 12 Kasım Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef 2024’te mücadelenin ritmi her hafta artıyor.
MasterChef'e Nigar'ın vedası sonrası 11 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlar belli oldu.
Semih kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti. Takımlarını kuran ikili, ardından kaptanlık düellosu için tezgah başına geçti.
Kaptanlık düellosunda birbirinden farklı soruları bilmeye çalışan Semih ve Erim'den kazanan Semih oldu.