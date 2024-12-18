MasterChef'te ikinci ceketin sahibi belli oldu! Şampiyon Metin'in yemeğini yaptılar

MasterChef'te İlk 6'ya giren ve ikinci ceketin sahibi olan yarışmacı Kerem oldu.

Kerem, ilk 6'ya girmesiyle ilgili "MasterChef gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuk ve bu oyunu kuralına göre oynamak çok önemli. Akıllıca oynamak çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.