MasterChef'te ikinci ceketin sahibi belli oldu! Şampiyon Metin'in yemeğini yaptılar
MasterChef'te 17 Aralık Salı akşamı, yarışmacılar ceket almak için kıyasıya bir mücadele yaşadı. İşte MasterChef şampiyonlarından Metin'in katıldığı yarışmada yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
15 Aralık Pazar akşamı MasterChef'e Alper veda etmişti. Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.
17 Aralık Salı akşamı ise ikinci ceketin sahibi belli oldu.