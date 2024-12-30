MasterChef’te ilk 4'e kalan 3. isim belli oldu: Hem kaşık aldı hem rekor kırdı
MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Kerem, Eda ve Beyza'nın yukarı çıkmak için mücadele ettiği gecede, bir kişiye kaşık atılırken; ilk 4'e kalan 3. yarışmacı da belli oldu. İşte MasterChef'te dün yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de yarı finalistler birer birer belli olmaya başladı. Ceket giymeye hak kazanan Semih, Onur, Eda, Kerem ve Beyza'dan; Semih ve Onur ilk 4'e kalmayı başardı.