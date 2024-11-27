MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu!
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 26 Kasım Salı akşamı haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.
Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı. Elenen isim Muratcan olmuştu.