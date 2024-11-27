MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu!

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 26 Kasım Salı akşamı haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 1

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı. Elenen isim Muratcan olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 2

KAPTANLAR BELLİ OLDU

25 Kasım Pazartesi akşamı kıyasıya mücadelenin sonunda takım kaptanları belli oldu. Mavi takım kaptanı Beyza olurken, Kırmızı takım Kaptanı ise Şirin oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 3

Şefler yarışmacılardan güveç kapama yapmalarını istedi. MasterChef Türkiye'de düello oyununun kazananı Mavi takım oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 4

Kırmızı takım bireysel dokunmazlık için yarıştı. Eda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı Kaan oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 5

MASTERCHEF'TE TALİHSİZ KAZA

Yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini sıkıştırınca yarışmacı arkadaşlarından yardım istedi.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu: Elini sıkıştıran Eda korkuttu! - 6

Eda yardım isterken diğer yarışmacıların yemeklerini yapmaya devam etmeleri tepkilere neden oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER