MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı?

MasterChef'te final günü giderek yaklaşıyor. 27 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmada ilk 4'e kalan ilk isim belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 2

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur ve Eda, Beyza ve Eda oldu.

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 3

Peki, 27 Aralık Cuma akşamı MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 4

Yarışmacılar beyaz konseptine uygun olarak tatlı yaptı.

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 5

Semih 65,5 puanla en çok puan alan isim oldu.

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İlk 4'e hangi yarışmacı kaldı? - 6

Semih böylece, MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren ilk yarışmacı oldu.

Semih "Bugün buraya gelirken hissettim, kuliste kahvemi içiyordum, bugün yukarı çıkacağımı hissettim" ifadelerini kullandı.

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