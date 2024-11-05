MasterChef'te kaptanlar belli oldu: Beyza Aydın'ın son durumu hakkında açıklama
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 4 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan böümde haftanın kaptanları belli oldu. Geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu ise merak konusu oldu. Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
KAPTANLAR BELLİ OLDU
Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Akın'ın vedasının ardından haftanın ilk gününde takım kaptanları belli oldu.