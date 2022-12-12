MasterChef'te kim elendi? Burak mı, Büşra mı? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

VEDA SÖZLERİ

Duygusal anlar yaşayan Büşra, " Burada geçirdiğimiz vakit çok kıymetli ama çok eğlendim. Burada çok şey öğrendim, sizin gördüğünüz ya da görmediğiniz. Kendimin farkına vardım, buradan sonraki hayatımda yemek yapmaya devam edeceğim. Dediğiniz gibi başarısız olduğumu düşünmüyorum. Buradan hatalarla gidiliyor, birçok arkadaşım hatalarla gitti. Vardır bir hayır diyorum. Bugün çok mutluydum ve ben çok mutlu olduğumda kötü şeyler oluyor, hissediyordum. 7'ye giremedim, sizi 7 erkekle bırakmak istemezdim. En çok buna üzülüyorum." açıklamasında bulundu.