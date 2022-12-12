MasterChef'te kim elendi? Burak mı, Büşra mı? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

Masterchef’e veda eden on beşinci yarışmacı ve ilk 7'ye kalmayı başaran isimler 11 Aralık tarihli bölümde belli oldu. Binlerce aday arasından seçilerek MasterChef 2022'nin birincilik adayı olan 8 isim bir kez daha elenmemek için elinden geleni yaptı. Peki, Peki, MasterChef'te kim elendi?
İki etaptan oluşan eleme turunun ilk etabında adaylardan muşmula ve yer fıstığı ile yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Yarışmada artık puanlama sistemine geçilmesi sebebiyle tadım değerlendirmesinde rakamlar konuştu. Yüksek puan alan eleme adayları, ikinci tura avantajlı bir giriş yaptı. İlk etabın en başarılı ismi 20 puanla Kıvanç oldu. Kıvanç'ı ise 19 puanla Arazt takip etti. Burak Kaya ve Büşra 15 puan aldı.
Yarışmacılar ikinci etapta ise Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan uskumru dolması ile yarıştı. Etap sonunda Araz 39 puanla, Kıvanç ise 38 puanla ilk 7'ye kalmayı garantiledi. Büşra ve Burak Kaya'nın tabaklarını değerlendiren jüri üyeler, elenen ismi açıkladı.11 Aralık'ta MasterChef'e veda eden isim ise Büşra oldu.
Duygusal anlar yaşayan Büşra, " Burada geçirdiğimiz vakit çok kıymetli ama çok eğlendim. Burada çok şey öğrendim, sizin gördüğünüz ya da görmediğiniz. Kendimin farkına vardım, buradan sonraki hayatımda yemek yapmaya devam edeceğim. Dediğiniz gibi başarısız olduğumu düşünmüyorum. Buradan hatalarla gidiliyor, birçok arkadaşım hatalarla gitti. Vardır bir hayır diyorum. Bugün çok mutluydum ve ben çok mutlu olduğumda kötü şeyler oluyor, hissediyordum. 7'ye giremedim, sizi 7 erkekle bırakmak istemezdim. En çok buna üzülüyorum." açıklamasında bulundu.