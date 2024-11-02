MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzü yandı. MasterChef Beyza'nın son durumu ile ilgili hem şeflerden hem de elenen yarışmacılardan açıklama geldi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 1

Jüri üyelini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin gerçekleştiği geceye, Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 2

YÜZÜNE YAĞ SIÇRADI

Mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak'ta yarışırken; Beyza'nın yüzüne yağ sıçradı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne yağ sıçrayan Beyza, herkesi korkuttu.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 3

ALPER'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA TEPKİ

Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da yüzüne buz koyarken gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 4

Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 5

Yaşadığı kaza sonrası Beyza'nın sağlık durumu merak edilirken; "Beyza son durumu nasıl?", "Beyza iyi mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 6

"ENFEKSİYON OLMA RİSKİ BAŞKA YERDE OLMA İHTİMALİNDEN DAHA FAZLA"

Somer şef, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.

Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.

Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım." açıklamasında bulundu.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 7

HAKAN'DAN BEYZA HAKKINDA AÇIKLAMA

MasterChef'e geçtiğimiz hafta veda eden Hakan ise Beyza'nın sağlık durumu ile alakalı Tiktok hesabından açıklama yaptı. Hakan, "Beyza'yı gördünüz tepsiden suratına yağ geliyor. Sonuç olarak bir gizlilik var açıklayamıyoruz. Şu an Türkiye'de çok iyi bir doktorun elinde yanık tedavisi görüyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 8

200 BİN TL'Yİ KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Stüdyoya döndüklerinde Beyza için üzüntülerini dile getirirken; Ödül oyununun galibi ise kırmızı takım oldu. İkinci turda ispir fasulyesi ile yaratıcı tabaklar hazırlayan kırmızı takım yarışmacılardan Emre birinci oldu. Geçen hafta ödül devrettiği için Emre, 200 bin TL'lik ödül kazandı.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 9

BEYZA YENİ BÖLÜMDE YER ALMAYACAK

Öte yandan MasterChef'in 2 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın tedavisi devam ettiği için yarışta yer almadığı görüldü.

Somer Şef'in tanıtımdaki "Bu potayı 8 kişi oynayacaktık. Beyza arkadaşımız çok talihsiz bir kaza geçirdi. Hala tedavisi sürüyor" sözleri dikkat çekti.

MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu - 10

MASTERCHEF BEYZA HURİ AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

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