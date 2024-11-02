MasterChef'te korkutan anlar! İşte Beyza Aydın'ın son durumu
MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yürekler ağza geldi. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzü yandı. MasterChef Beyza'nın son durumu ile ilgili hem şeflerden hem de elenen yarışmacılardan açıklama geldi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyelini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin gerçekleştiği geceye, Beyza'nın yaşadığı talihsiz kaza damga vurdu.