MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim?

MasterChef'te büyük finale günler kala heyecan artıyor. 28 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümde; yarışmada ilk 4'e kalan ikinci isim belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar ve Semih'in yanına çıkmaya hak kazanan yarışmacı...

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024'te kupa savaşları başladı.

İlk 5'e kalarak ceket giymeyi başaran Kerem, Onur, Beyza, Semih ve Eda şimdilerde ilk 4'e kalabilmek için mücadele ediyor. 

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 2

HEYECAN GİDEREK ARTIYOR

Cuma günü Semih'in balkona çıkmayı başarması sonrası MasterChef'te 28 Aralık Cumartesi Eda, Kerem, Beyza ve Onur yarıştı.

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 3

KONSEPT: 7 BÖLGE

"7 Bölge" konseptli bir oyun oynayan yarışmacılar, Türkiyenin 7 bölgesinden esinlenerek bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı. Peki, 28 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef'te hangi yarışmacı ilk 4'e kalan ikinci isim oldu?

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 4

İLK TUR PUANLARI

İlk etapta Onur Karadeniz bölgesi, Kerem Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Beyza İç Anadolu Bölgesi, Eda ise Ege Bölgesi lezzetlerinden esinlenerek başlangıç tabağı hazırladı.

Başlangıç tabağı puanlamasında; Eda, şeflerden toplamda 20,5 puan aldı. Beyza ise 16,5 puan aldı. Onur, 24 puan alırken; Kerem ise 20,5 puan topladı.

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 5

İKİNCİ TUR PUAN TABLOSU

2. etapta Kerem ve Onur Ege Bölgesi, Beyza Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Eda ise Marmara Bölgesi'ne uygun lezzetler hazırladı.

Ana yemek puanları ise şöyle oldu;

Eda 20,5
Onur 20,5
Kerem 17,5
Beyza 18

Beyza tatlı etabına 34,5 puanla geçerken; Kerem 38 puan aldı. Eda, bir sonraki etaba 41 puanla geçerken; Onur 44,5 puana ulaştı.

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 6

TATLI ETABI PUANLARI

Tatlı etabında Kerem kabak tatlısını, Onur katmeri, Beyza peynir helvasını, Eda ise vişneli ekmek kadayıfını yorumladı.

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 7

Beyza, tatlı etabında 14 puan topladı ve geceyi 48,5 puanla bitirdi. Kerem, tatlısıyla 22 puan aldı ve günü 60 puanla tamamladı.

Eda toplamda 16 puan aldı ve üç etabın sonunda 57 puan topladı.

MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim? - 8

"EKSİK OLDUĞUM TARAFLARI TAMAMLAYACAĞIM"

Onur, tatlı etabında 21 puana ulaştı ve toplamda 65,5 puanla ikinci günün kazananı oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan ikinci isim Onur oldu.

Yukarı çıkmayı başaran Onur, “Her yaptığım hatadan ders çıkarıyorum. Eksik olduğum tarafları tamamlayacağım. Kendimi daha çok geliştirerek karşınıza çıkacağım. Hepinize çok teşekkürler” dedi.

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