MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim?
MasterChef'te büyük finale günler kala heyecan artıyor. 28 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümde; yarışmada ilk 4'e kalan ikinci isim belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar ve Semih'in yanına çıkmaya hak kazanan yarışmacı...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024'te kupa savaşları başladı.
İlk 5'e kalarak ceket giymeyi başaran Kerem, Onur, Beyza, Semih ve Eda şimdilerde ilk 4'e kalabilmek için mücadele ediyor.