MasterChef'te kupa savaşları sürüyor: İlk 4'e kalan ikinci yarışmacı kim?

KONSEPT: 7 BÖLGE

"7 Bölge" konseptli bir oyun oynayan yarışmacılar, Türkiyenin 7 bölgesinden esinlenerek bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı. Peki, 28 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef'te hangi yarışmacı ilk 4'e kalan ikinci isim oldu?