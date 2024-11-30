MasterChef'te ödül oyunu heyecanı: Arkadaşlarının senden korkması lazım
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 29 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı gecede Eda ve Emre'nin yaptığı hareket şefleri kızdırırken; Somer Şef, gece sonu kazanan yarışmacının başarılarını "Biz senden razıyız" diye açıkladı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.