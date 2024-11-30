MasterChef'te ödül oyunu heyecanı: Arkadaşlarının senden korkması lazım

İLK TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Onur ve Semih şef bıçağı ve dil balığı ile yaratıcı bir tabak hazırlarken; Eda ve Emre, et bıçağıyla kuzu kol ile çalıştı.



Bu hafta 2 kez karşı karşıya gelen Erim ve Kerem, bir kez daha sebze bıçağı ve kereviz eşleşmesiyle yarıştı.



Şirin ve Beyza ise ekmek bıçağı ile hamur işi üzerine bir tabak yaparken; Kaan ve Alper dana bonfile ve dilim bıçağı eşleşmesiyle çalıştı.