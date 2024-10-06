MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin"
MasterChef Türkiye 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmaya, Erim adlı yarışmacının yaptığı kural ihlali damga vurdu.
MasterChef'te rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 5 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu.
Şef Hüseyin Kankaya'nın tarifini hazırlayan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.