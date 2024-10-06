MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin"

MasterChef Türkiye 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmaya, Erim adlı yarışmacının yaptığı kural ihlali damga vurdu.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 1

MasterChef'te rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 5 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu.

Şef Hüseyin Kankaya'nın tarifini hazırlayan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 2

"Deniz ürünleri sarma" tarifini başarıyla hazırlayan Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem eleme riskinden kurtuldu.

İkinci tura kalan Ayşe, Erim, Kaan, Beyza, Akın ve Emre ise yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 3

POTAYA HANGİ İSİM KALDI?

Şeflerin verdiği kararla finale Ayşe ve Beyza kaldı. Gecenin sonunda 7. eleme adayı Ayşe seçildi.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 4

KURAL İHLALİ DAMGA VURDU

Somer Şef, kameramanların ve reji ekibin yarışmacı Erim'in yaptığı kural ihlalini fark ettiğini söyledi.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 5

Sivrioğlu "Bugün ilk kez başımıza bir şey geldi. Benim şahsen bugüne kadar gördüğüm en yaratıcı ve akıllıca kural hatalarından birini gördük. Çok açık bir kural hatası var" dedi.

Mehmet Şef ise "Ben bu seviyede bir şey görmedim" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 6

"ALKIŞI HAK ETMEYEN BİRİ VARSA..."

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Erim yaptığı yemeğinin tuzsuz olduğunu fark etti. Süre bitmiş olmasına rağmen, Erim eline döktüğü tuzu uzaktan etrafa serpiyormuş gibi yaparak yemeğine tuz dökmeye çalıştı.

Erim "Uzaktan elimi böyle alkışlar gibi yapıp tuz atmaya çalıştım." dedi. Sonradan tuz eklediğini belirten Erim özür diledi.

Somer Şef, detaycı çalışmaları  için hem reji hem de kameramanlar için alkış istedi ve sözlerini "Burada alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin Erim. Tabağını alıp gidebilirsin" diyerek tamamladı.

MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin" - 7

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Muratcan
2. Nevzat
3. Semih
4. Eda
5. Şirin
6. Alper
7. Ayşe

DAHA FAZLA GÖSTER