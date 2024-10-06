MasterChef'te şaşırtan kural ihlali! "Alkışı hak etmeyen biri varsa o da sensin"

Sivrioğlu "Bugün ilk kez başımıza bir şey geldi. Benim şahsen bugüne kadar gördüğüm en yaratıcı ve akıllıca kural hatalarından birini gördük. Çok açık bir kural hatası var" dedi.

Mehmet Şef ise "Ben bu seviyede bir şey görmedim" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.