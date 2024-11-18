MasterChef'te şaşırtan veda: Bugün elenmen senden bir şey eksiltmez
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 17 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Eda,Ezgi, Alper ve Muratcan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.