MasterChef'te şaşırtan veda: Bugün elenmen senden bir şey eksiltmez

"SONUÇTA ŞEF SON TABAĞA KADAR ŞEF"

Gününde olmadığını söyleyen Ezgi, “Esas hayallerim şimdi başlıyor. Buraya gelip arkadaşlarımın beni favori göstereceğini kim söylese inanmazdım. Ama burada yapabileceklerimi gördüm. Bugün yaratıcılıkta iyi tabak yapamayınca burada bocalayacağımı biliyordum. Sonuçta şef son tabağa kadar şef. Hakkımda hayırlısı böyleymiş” dedi.

Böylece tüm arkadaşlarının ilk 5 listesinde yer alan ve final için favori gösterilen yarışmacılardan Ezgi, MasterChef 2024'e 12. olarak veda etti.