Masterchef'te şefleri heyecanladıran tabak: Kaşığı kıl payı kaçırdı

"İLK ELEMEDEKİ EN İYİ TABAK"

Tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, "Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi" dedi.

"KAŞIĞI KAÇIRDIN"

Ayla'ya kötü haberi olduğunu belirten Somer şef, "Kaşığı kaçırdın" dedi ve ekledi:

"Eğer o karidesin bir tık daha az pişseydi, olacaktı. Bizim için kaşık şu demek; 'Bizim bu tabağa söyleyecek hiçbir sözümüz yok'. Herhangi bir yorum varsa kaşık yok. Ama o karidesin bir tık fazla pişmesi haricinde üst düzey, harika, mükemmel, lezzetli, dengeli, uyumlu. Aklına ne geliyorsa o kadar başarılı bir tabak yaptın. Seni tebrik ediyorum. Burada yediğim en iyi başlangıç tabağı diyebilirim."

Mehmet Şef de "Bana söyleyecek söz gerçekten bırakmadılar. Her şeyi söylediler. Benim sana bu saatten sonra söyleyebileceğim şey, bir sonraki tura çok iyi hazırlan. Güzel bir tabak yapmışsın, ben senin daha ileriye gideceğini düşünüyorum" dedi.