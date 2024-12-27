MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu

MasterChef'te ilk 6'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından stüdyoda ceket yarışları başladı. 26 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde son ceketin sahibi belli oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.

İLK 6'YA KALAN İSİMLER

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 2

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur, Eda ve Beyza oldu.

Son ceket için Erim ve Semih mücadele etti.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 3

SON CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

İlk turda yarışmacılardan üç ürünle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 4

Erim 20 puan, Semih ise 21 puan aldı.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 5

İkinci turda yarışmacılar, eski Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın "Benim Hikayem" adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 6

MasterChef'te beşinci ceketi kazanan isim Semih oldu.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 7

Mehmet Şef, gözyaşlarını tutamayan Erim'e "Buradan başın dik bir şekilde çıkabilirsin. Yedeklerden geldin. İlk başlarda 'Bu çocukla nasıl olacak dedim'. Daha sonra bir açıldın, pir açıldın" dedi.

MasterChef'te son ceketi kazanan isim belli oldu - 8

Son ceketi giyen Semih "Bir haftada 3 kilo vermişim" dedi.

Erim'den övgü dolu sözlerle bahseden Semih "İnanılmaz yetenekli. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır, yolunun bahtının açık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER