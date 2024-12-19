MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi belli oldu!
MasterChef'te 18 Aralık Çarşamba akşamı, yarışmacılar ceket almak için kıyasıya bir mücadele yaşadı. Yarışmada üçüncü ceketin sahibi belli oldu. İşte MasterChef'in eski yarışmacılarından Barbaros'un katıldığı programda yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu. 17 Aralık Salı akşamı ise ikinci ceketin sahibi Kerem oldu.