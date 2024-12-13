MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı!

MasterChef'te büyük finale yaklaştıkça heyecan katlanıyor. 12 Aralık akşamı haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Bir yarışmacı bu sezon 8 kez bireysel dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı. İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Kerem, Mavi takım kaptanı Semih ise Kırmızı takım kaptanı olmuştu. Haftanın eleme adayları Erim ve Şirin olmuştu. Peki, 12 Aralık Perşembe MasterChef eleme potasına kim gitti?

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 2

HANGİ TAKIM OYUNU KAZANDI?

12 Aralık Perşembe akşamı haftanın üçünü dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan 4 ülkeden 4 yemek menüsü istedi.

Dokunulmazlık oyununu Semih kaptanlığındaki Kırmızı takım kazandı.

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 3

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

Yarışmacılardan sıfır atık ile yaratıcı yemekler hazırlamaları istendi.

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 4

ERİM'İN YÜZÜ YANDI

Mavi takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynadığı sırada balkondan yarışmacı arkadaşlarını izleyen Erim, elinde çay bardağı ile merdivenlerden çıktığı sırada yere düştü.

Erim yüzünün yandığını ama ciddi bir şey olmadığını söyledi.

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 5

BİR İLKE İMZA ATTI

Bireysel dokunulmazlığı Onur kazandı. Onur bu sezon 8 kez bireysel dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı.

MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı! - 6

Haftanın üçüncü eleme adayı ise Alper oldu.

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