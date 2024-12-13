MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu: 8 kez dokunulmazlık kazanarak bir ilke imza attı!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Kerem, Mavi takım kaptanı Semih ise Kırmızı takım kaptanı olmuştu. Haftanın eleme adayları Erim ve Şirin olmuştu. Peki, 12 Aralık Perşembe MasterChef eleme potasına kim gitti?