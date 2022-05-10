Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı

Haberler | 10.05.2022 - 13:43 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 14:49
Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, yönetmen sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlandı.
Bir yıldır birlikte olan genç çift, aile arasında sade bir nişan töreni ile evlilik yolundaki ilk adımlarını attı.
Züleyha Kuru tasarımı bir elbiseyle bu özel günü tamamlayan ünlü oyuncun mutlu anına ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Genç oyuncuyu ilk tebrik edenler Masumlar Apartmanı'nda ablalarını canlandıran oyuncular Ezgi Mola ve Merve Dizdar oldu.
İşte nişandan öne çıkan diğer kareler...