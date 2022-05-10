Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı

Haberler | 10.05.2022 - 13:43 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 14:49

Masumlar Apartmanı'nında canlandırdığı Neriman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gizem Katmer, sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. İşte ayrıntılar ve nişandan yansıyan kareler...

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 1

Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, yönetmen sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlandı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 2

Bir yıldır birlikte olan genç çift, aile arasında sade bir nişan töreni ile evlilik yolundaki ilk adımlarını attı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 3

Züleyha Kuru tasarımı bir elbiseyle bu özel günü tamamlayan ünlü oyuncun mutlu anına ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 4

Genç oyuncuyu ilk tebrik edenler Masumlar Apartmanı'nda ablalarını canlandıran oyuncular Ezgi Mola ve Merve Dizdar oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 5

İşte nişandan öne çıkan diğer kareler...

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 6
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 7
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 8
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 9
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 10
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer ile yönetmen Güçlü Aydoğdu nişanlandı - 11

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