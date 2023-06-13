Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz haftalarda Matt Healy ile yollarını ayırmıştı. Önceki gün Detroit'te konser veren şarkıcı, "Breathe" adlı şarkısını söyledikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 1

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras turnesi kapsamında ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde iki gece üst üste sahneye sahneye çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 2

"BREATHE" ŞARKISINI ÇALDI

Konserlerinin sonunda iki sürpriz şarkı seslendiren Swift, 2008 tarihli "Fearless" albümünden "Bu gerçekten görmek istemeyeceğiniz türden bir son / Sensiz nefes alamıyorum, ama almak zorundayım" sözlerini içeren Breathe'i piyanoda çaldı.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 3

GÖZYAŞINI SİLDİ

Hayranları ünlü ismin şarkıyı bitirirken yanağından süzülen bir damla gözyaşını sildiğini fark etmekte gecikmedi.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 4

YORUM YAĞDI

Swift'in performansını izleyen bir hayranı, "Kahretsin, son konserlerde sinirlerine zar zor hakim oluyor gibi gözüküyor" yorumunu yaptı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Taylor, Breathe'i söyledikten sonra gözyaşını mı sildi? Çok üzgünüm" diye yazdı.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 5

Twitter'da Swift'in duygusal anlarını paylaşan bir hayranı da "Tamam, kendimi öldüreceğim" diye şaka yaptı.

Swift'in ağladığını düşünen bir diğer izleyici, "Breathe'i çalarken ağladı mı? Gözyaşını mı sildi?" diye sordu.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 6

"UYUMLU OLMADIKLARINI FARK ETTİLER"

Öte yandan Swift, kısa bir süre önce İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran şarkıcı Matt Healy ile birlikteliğe başlamıştı.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı - 7

Ancak Healy ile mutluluğu uzun sürmedi. İkilinin ayrıldığını bildiren kaynaklar, "Taylor ve Matty, ayrıldı. İkisi de son derece meşgul ve birbirleriyle gerçekten uyumlu olmadıklarını fark ettiler" açıklamasını yaptı.

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