Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı

YORUM YAĞDI

Swift'in performansını izleyen bir hayranı, "Kahretsin, son konserlerde sinirlerine zar zor hakim oluyor gibi gözüküyor" yorumunu yaptı.



Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Taylor, Breathe'i söyledikten sonra gözyaşını mı sildi? Çok üzgünüm" diye yazdı.