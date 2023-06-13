Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı
17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz haftalarda Matt Healy ile yollarını ayırmıştı. Önceki gün Detroit'te konser veren şarkıcı, "Breathe" adlı şarkısını söyledikten sonra gözyaşlarını tutamadı.
Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras turnesi kapsamında ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde iki gece üst üste sahneye sahneye çıktı.