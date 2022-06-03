Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 12:54 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 12:58

ABD’li oyuncu Matthew McConaughey, doğup büyüdüğü Teksas’ta gerçekleşen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili kampanya başlattı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 1

Magic Mike, Dallas Buyers Club ve Yıldızlararası gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Matthew McConaughey memleketi Teksas’ta yaşanan trajik olayla ilgili büyük bir adım attı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 2

YARDIM FONU BAŞLATTILAR

21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Teksaslı oyuncu ve eşi Camila Alves yardım fonu başlattı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 3

"ACILARI HALA ÇOK TAZE"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Matthew ve Camila McConaughey son birkaç gündür silahlı saldırının gerçekleştiği Uvalde’deler” ifadeleri kullanıldı. Tüm kentin yas halinde olduğunu ve ailelerin birbirine destek verdiğini belirten paylaşımda, toplumun acısının hala çok taze olduğu paylaşıldı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 4

Uvaldedeki ailelere destek olmak isteyen çift, ‘just keep livin Foundation’s Uvalde Relief Fund’ adında bir yardım fonu başlattıklarını duyurdu.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 5

"NE TÜR KÜÇÜK FEDAKARLIKLARDA BULUNMALIYIZ?"

Uvalde’de büyüyen McConaughey, hayatını kaybeden aileleri ziyaret etmişti. Çocuklarını da yanında getiren 52 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 6

ÜNLÜLER ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.

Oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.

Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı - 7

Efsanevi NBA oyuncusu Lebron James, Twitter hesabından Robb Elementary School’da yaşanan trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. James, “Okulların en güvenli yer olması gerekiyordu!” derken bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

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