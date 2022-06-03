Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı

"NE TÜR KÜÇÜK FEDAKARLIKLARDA BULUNMALIYIZ?"

Uvalde’de büyüyen McConaughey, hayatını kaybeden aileleri ziyaret etmişti. Çocuklarını da yanında getiren 52 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.