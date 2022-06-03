Matthew McConaughey Teksas'ta yaşanan silahlı saldırıda zarar gören aileler için yardım fonu başlattı

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 12:54 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 12:58
Magic Mike, Dallas Buyers Club ve Yıldızlararası gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Matthew McConaughey memleketi Teksas’ta yaşanan trajik olayla ilgili büyük bir adım attı.
21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Teksaslı oyuncu ve eşi Camila Alves yardım fonu başlattı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Matthew ve Camila McConaughey son birkaç gündür silahlı saldırının gerçekleştiği Uvalde’deler” ifadeleri kullanıldı. Tüm kentin yas halinde olduğunu ve ailelerin birbirine destek verdiğini belirten paylaşımda, toplumun acısının hala çok taze olduğu paylaşıldı.
Uvalde’deki ailelere destek olmak isteyen çift, ‘just keep livin Foundation’s Uvalde Relief Fund’ adında bir yardım fonu başlattıklarını duyurdu.
Uvalde’de büyüyen McConaughey, hayatını kaybeden aileleri ziyaret etmişti. Çocuklarını da yanında getiren 52 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.
Oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.
Efsanevi NBA oyuncusu Lebron James, Twitter hesabından Robb Elementary School’da yaşanan trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. James, “Okulların en güvenli yer olması gerekiyordu!” derken bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.