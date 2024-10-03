Matthew Perry'nin ölümünden sorumlu tutulan doktor suçlamaları kabul etti
Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanmıştı. Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri suçlamaları kabul etti.
KANINDA YÜKSEK DOZDA KETAMİN BULUNDU
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.
Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.