Matthew Perry'yi öldüren ilaç beyinde şizofreni ile aynı etkileri yaratıyor

Ketamin, operasyonlar sırasında insanların ve hayvanların acı çekmesini önlemek için kullanılan güçlü bir genel anestezi maddesi. Bu ilaç, sinir sistemindeki eylemleri kontrol eden beyin aktivitesini bloke ederek çalışıyor.

Ketamin beyin aktivitesini bastırarak duyuları hızla köreltiyor, ağrıyı önlüyor, uykuyu teşvik ediyor ve hafıza kaybına neden oluyor. Bunlar ilacın anestezik kullanımının yan etkilerinden bazıları.

Bu nedenle ilaç genellikle anestezi dışı amaçlarla kullanıldığında doktor tavsiyesi ile ve küçük dozlarda alınıyor. Bu dozlarda kullanıcılara coşku hissi, beden dışı deneyimler ve halüsinasyonlar yaşatıyor.