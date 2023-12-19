Matthew Perry'yi öldüren ilaç beyinde şizofreni ile aynı etkileri yaratıyor
Evindeki jakuzide hayatını kaybetmesinin ardından yapıla otopsi sonucu Matthew Perry'nin ölüm nedeni "ketaminin akut etkileri" olarak açıklanmıştı. Doktorlar ilacın denetimsiz kullanımının tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. İlaç, beyinde şizofreni hastalığı ile aynı tepkimelere yol açıyor.
YÜKSEK DOZDA ÖLÜMCÜL
Geçen ay hayatını kaybeden Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde "ketamin"in rol oynadığı otopsi sonucunda ortaya çıkınca, ilacın etkileri merak konusu oldu. Uzmanlara göre ketamin, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Bu normalleşme ile insanlar ilaçların denetimsiz kullanımının "tehlikeli" olabileceğini unuttu. Doktorlar, ketaminin vücut işlevini durduran ve yüksek dozlarda ölümcül olabilen bir sakinleştirici olduğunu belirtti.