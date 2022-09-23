Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası

Zaman içerisinde Icardi, Wanda Nara’nın kendisi yerine karar almasından memnun olduğunu söyledi. İlk başta küçük imaj hakları sözleşmesinde Wanda Nara’ya vekalet veren Icardi, daha sonra eşini menajeri yaptı.



Wanda Nara, İtalya’dayken televizyon programlarında eşinin yeterince pas almadığını söyledi. Menajeri olduğu eşinin maaşını 900 bin Euro’dan 4.5 milyon Euro’ya çıkarttı.



2019 yılında Icardi, Inter’den Paris Saint-Germain’e 50 milyon Euroya transfer oldu. Bu bedel sürekli özel hayatıyla gündeme gelen biri için oldukça fazlaydı. Wanda Nara her ne kadar ihanet eden taraf olarak görülsede Maxi Lopez’den olan 3 çocuğunun velayeti ona verildi. Icardi ile olan evliliğinden de 2 çocuk daha dünyaya getirdi.