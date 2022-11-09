Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı

Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara Türkiye'ye geldi.
Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Nara, Ofspor maçını kadroda olmayan yıldız oyuncuyla birlikte izledi.
Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafları da yayınladı.
Icardi ise güllerle süslenmiş özel bir otomobilin fotoğraflarını paylaştı.
Birlikte maç izleyen ve görüntüler yayınlayan ikilinin bu paylaşımları barıştıkları şeklinde yorumlandı.