Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı

Mauro Icardi'den ayrılık kararı alan hatta rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara ile Galatasaraylı futbolcudan kafaları karıştıran paylaşımlar geldi. Nara'nın Türkiye'ye gelmesinin ardından ikili yeniden buluştu.

Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı - 1

Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara Türkiye'ye geldi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı - 2

Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Nara, Ofspor maçını kadroda olmayan yıldız oyuncuyla birlikte izledi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı - 3

Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafları da yayınladı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı - 4

Icardi ise güllerle süslenmiş özel bir otomobilin fotoğraflarını paylaştı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara kafaları karıştırdı - 5

Birlikte maç izleyen ve görüntüler yayınlayan ikilinin bu paylaşımları barıştıkları şeklinde yorumlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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