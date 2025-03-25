Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

2014 yılında dünyaevine giren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını İtalya'da açan ikili, burada gerçekleşen mahkeme sonrası boşandı.



32 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile bir etkinliğe katıldı.