Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü futbolcu, yeni sevgilisi China Suarez ile bir doğum günü partisine katıldı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı - 1

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

2014 yılında dünyaevine giren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını İtalya'da açan ikili, burada gerçekleşen mahkeme sonrası boşandı.

32 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile bir etkinliğe katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı - 2

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu, 1980'ler temalı doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı - 3

"80'ler doğum günü partisi" notuyla paylaşım yapan ve saçlarını boyatan Icardi'nin yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı - 4

Icardi ile Wanda Nara'nın evliliğinden Francesca ve Isabella isimli iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı - 5

Wanda Nara ise Mauro Icardi ile boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni birlikteliğe yelken açtı.

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