Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in 80'ler tarzı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü futbolcu, yeni sevgilisi China Suarez ile bir doğum günü partisine katıldı.
10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
2014 yılında dünyaevine giren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını İtalya'da açan ikili, burada gerçekleşen mahkeme sonrası boşandı.
32 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile bir etkinliğe katıldı.