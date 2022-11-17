Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı.
Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcuyla resmen boşandıklarını duyurdu.
Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim" dedi.
"İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi" diyen Nara, "Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Icardi ve Nara, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Maldivler'de tatil yapmıştı.