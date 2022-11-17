 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı

Mauro Icardi'den ayrılık kararı alan hatta rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara ile Galatasaraylı futbolcu geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir araya gelerek yaptıkları romantik paylaşımların ardından resmi olarak boşandı. Açıklamayı yapan Nara, "Boşanmak için resmen imzaları attık" diyerek boşandıklarını duyurdu.

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı - 2

Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcuyla resmen boşandıklarını duyurdu.


Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı - 3

Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim" dedi.


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"İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi" diyen Nara, "Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" diye konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Icardi ve Nara, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Maldivler'de tatil yapmıştı.

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