Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.
Arjantin basınında yer alan habere göre; Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak Nara, eve almadı.
Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ayrıldıklarını, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyuran Wanda Nara, daha sonrasında attığı mesajla kafaları karıştırmıştı.
Ayrılacaklarına yönelik haberlerin ortaya çıkmasıyla Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu.
İkili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacak.
Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro’yu geçen lüks 5 arabaya sahip.
İkilinin toplam servetinin 63 milyon 110 bin Euro civarında olduğu düşünülüyor.