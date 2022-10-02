Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti

Galatasaray'a transfer olmasıyla adeta sansasyon yaratan Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Icardi'nin son olarak Wanda Nara ile barışmak için apar topar Arjantin'e gittiği yazıldı.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 1

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 2

Arjantin basınında yer alan habere göre; Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak Nara, eve almadı.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 3

KORUMALAR EVDEN UZAKLAŞTIRDI

Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 4

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ayrıldıklarını, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyuran Wanda Nara, daha sonrasında attığı mesajla kafaları karıştırmıştı. 

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 5

Ayrılacaklarına yönelik haberlerin ortaya çıkmasıyla Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu.

İkili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacak.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gitti - 6

Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro’yu geçen lüks 5 arabaya sahip.

İkilinin toplam servetinin 63 milyon 110 bin Euro civarında olduğu düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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