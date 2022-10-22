Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele

Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante el ele şarkıcının The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katıldı.
Nara ile L-Gante el ele geldikleri gecede birlikte eğlendi.
Arjantin basınında yer alan habere göre; Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Wanda ve L-Gante yeni birlikteliğe yelken açtı.
Nara, ünlü rapçinin klibinde de rol almış ve yatakta öpüştükleri görüntüler yayınlanmıştı.
Arjantinli magazin gazetecisi Juan Etchegoyen'e göre; Icardi, L-Gante ile olan klibin fotoğraflarını görünce Nara'yı aradı ve Türkiye'ye gelmesini istedi.