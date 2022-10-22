Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ayrılık kararı alan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile el ele görüntülendi.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele - 1

Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante el ele şarkıcının The Last Romantic şarkısının tanıtım gecesine katıldı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele - 2

Nara ile L-Gante el ele geldikleri gecede birlikte eğlendi.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele - 3

Arjantin basınında yer alan habere göre; Daha önce adları aşk dedikodularına karışan Wanda ve L-Gante yeni birlikteliğe yelken açtı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele - 4

Nara, ünlü rapçinin klibinde de rol almış ve yatakta öpüştükleri görüntüler yayınlanmıştı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara ile rapçi L-Gante el ele - 5

Arjantinli magazin gazetecisi Juan Etchegoyen'e göre; Icardi, L-Gante ile olan klibin fotoğraflarını görünce Nara'yı aradı ve Türkiye'ye gelmesini istedi.

N-LIFE HABERLERİ

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