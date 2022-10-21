Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip

Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile birlikte oldukları iddiasının ardından Mauro Icardi'den yeni bir hamle geldi.
29 yaşındaki yıldız oyuncu, ABD'li yıldız Kim Kardashian'ı yakın takibe aldı.
Icardi, Kardashian'ı sosyal medyada takibe alarak fotoğraflarını beğendi.
Konuyla ilgili Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan fenomen Estefania Berardi, 322 milyondan fazla takipçisi bulunan Kardashian ile Icardi'nin flört ettiğini söyledi.
Arjantin basını da Icardi ile Kardashian'ın birlikte olduklarını yazdı.