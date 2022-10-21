Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip

Wanda Nara'nın birlikteliklerini noktaladıklarını duyurduğu yıldız futbolcu Mauro Icardi, Kim Kardashian'ı yakın takibe aldı.

Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip - 1

Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile birlikte oldukları iddiasının ardından Mauro Icardi'den yeni bir hamle geldi.

Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip - 2

29 yaşındaki yıldız oyuncu, ABD'li yıldız Kim Kardashian'ı yakın takibe aldı.

Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip - 3

Icardi, Kardashian'ı sosyal medyada takibe alarak fotoğraflarını beğendi.

Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip - 4

Konuyla ilgili Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan fenomen Estefania Berardi, 322 milyondan fazla takipçisi bulunan Kardashian ile Icardi'nin flört ettiğini söyledi.

Mauro Icardi'den Kim Kardashian'a yakın takip - 5

Arjantin basını da Icardi ile Kardashian'ın birlikte olduklarını yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

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