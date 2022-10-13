Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile yaşadıkları kriz sonrası konuştu. Nara'nın ayrılık açıklaması sonrası Icardi, "Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor" dedi.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor - 1

Galatasaraylı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, son olarak yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını dile getirdi.


Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor - 2

Gelişmelerin ardından 29 yaşındaki futbolcu sessizliğini bozdu. Icardi, "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum" dedi.


Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor - 3

Yıldız futbolcu, "Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" diye konuştu.


Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor - 4

Icardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar."


Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyanın alay konusu oluyor - 5

"Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek."

N-LIFE HABERLERİ

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