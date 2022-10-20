Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı

Wanda Nara'nın oteline alınmayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin girişte bekletildiği görüntüler ve Nara'nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa kareleri yayınlandı.

Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 1

İddiaya göre Wanda Nara ile görüşmek için Buenos Aires'e giden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 2

Görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.


Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 3

Icardi'yi durduran güvenlikler hemen otelde kalan Nara'ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi'yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara'dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.


Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 4

Olayın ardından Türkiye'ye dönen Icardi ile ayrılık kararı alan Nara'nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri de yayınlandı.


Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 5

Ünlü rapçinin Nara ile birlikte rol aldığı klip yayına girdi.


Mauro Icardi'nin otel krizindeki anlar ve Wanda Nara'nın dudak dudağa görüntüleri yayınlandı - 6

L-Gante, daha önce yaptığı açıklamada Wanda ile ilgili, "O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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