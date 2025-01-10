Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler
Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, oyuncu China Suarez ile aşkını ilan etti. Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden China Suarez ile birlikteliğe başladı. Aşkını ilan eden Icardi, çocukları ve Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınladı. Peki, Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenleri derledik.
Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya geldi. Arjantinli bir aktrist olan China Suarez'in Agustín Suarez adında bir ağabeyi var.