Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler

Sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, oyuncu China Suarez ile aşkını ilan etti. Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden China Suarez ile birlikteliğe başladı. Aşkını ilan eden Icardi, çocukları ve Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınladı. Peki, Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenleri derledik.

Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler - 1

Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya geldi. Arjantinli bir aktrist olan China Suarez'in Agustín Suarez adında bir ağabeyi var.

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Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler - 2

Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kōchi Prefecture'da yaşayan akrabaları bulunuyor.

Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler - 3

Suarez, çocukluğu boyunca Instituto Corazon de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı.

Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler - 4

SUAREZ'İN ÖZEL HAYATI

Temmuz 2013'te Suárez, aktör Nicolás Cabré'nin babası olduğu Rufina adlı bir kızı doğurdu. 7 Şubat 2018'de erkek arkadaşı Benjamín Vicuña ile birlikte başka bir kızı Magnolia Vicuna Suarez'i doğurdu.

Mauro İcardi’nin yeni sevgilisi China Suarez kimdir, kaç yaşında nereli? China Suarez hakkında bilinenler - 5

China, Instagram fotoğrafından ikisinin ikinci çocuklarını birlikte beklediklerini duyurdu. Oğulları Amancio, 29 Temmuz 2020'de doğdu.

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