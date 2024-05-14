Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi)
"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, vizyondaki ilk haftasında 105 bin seyirci tarafından izlenerek Türkiye gişesine birinci sıradan giriş yaptı. Wes Ball'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. İşte 10-12 Mayıs hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...
10. Back To Black
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