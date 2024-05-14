Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi)

"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, vizyondaki ilk haftasında 105 bin seyirci tarafından izlenerek Türkiye gişesine birinci sıradan giriş yaptı. Wes Ball'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. İşte 10-12 Mayıs hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 1

10. Back To Black

 4.746

N-LIFE HABERLERİ

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 2

9. Dublör

5.305

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 3

8. Meraklı Kedinin 10 Yaşamı

5.439

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 4

7. Çingene Kızı Zeugma

5.546

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 5

6. Süper Ajan Bernard: Görev Mars

5.580

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 6

5. MAKKA: Cinn-i Azap

8.712

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 7

4. Cadı

13.829

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 8

3. Tarot

22.854

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 9

2. Kung Fu panda 4

34.121

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan rekor açılış (10-12 Mayıs Türkiye gişesi) - 10

1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

105.147

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