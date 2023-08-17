Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı.
MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı herkesi derinden etkiledi.