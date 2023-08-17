Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım - 1

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yenik düştü. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı herkesi derinden etkiledi.

N-LIFE HABERLERİ

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım - 2

Mazhar Alanson da 52 yıllık dostu Özkan Uğur'un vefatında günler sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım - 3

"KİM ÇİZDİYSE ELLERİNE SAĞLIK"

Özkan Uğur için yapılan bir çizimi paylaşan Mazhar Alanson, paylaşımına "Kim çizdiyse ellerine sağlık" notunu düştü.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım - 4

"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım - 5

"TANIŞTIK VE BİR DAHA HİÇ AYRILMADIK"

Fuat Güner de birkaç hafta önce Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile yayınladığı karelere şu notu düşmüştü:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim." 

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