Medya milyarderi Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlıya 47 milyon liralık yüzük

DÜĞÜN YAZA

Fox News'in sahibi olan Murdoch, nişanlısıyla eylül ayında California'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığını açıklamıştı.

Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini belirtmişti.

Daha önce dört kez evlenen Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.